Anwohner und Carabinieri vereiteln Wohnungseinbruch in Bozen

Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Bozner Stadtteil Don Bosco hatten am vergangenen Mittwoch Alarm geschlagen, weil sie an den Wohnungstüren „Klebesiegel“ bemerkt hatten.Bei dieser Methode markieren Kriminelle Eingangstüren mit einem Klebefilm. Ist dieser nach einiger Zeit noch immer intakt, gilt dies für Einbrecher als sicheres Zeichen, dass die Wohnung zumindest vorübergehend nicht genutzt wird und daher unbeaufsichtigt ist. Dort schlagen die Kriminellen dann zu.Die Carabinieri werteten Material aus Überwachungskameras ind er Gegend aus, holten Zeugenaussagen ein und beschatteten die betroffenen Häuser. In der Nacht auf den gestrigen Dienstag trug die Ermittlungsarbeit schließlich Früchte: Die Carabinieri konnten einen Mann ausländischer Abstammung abfangen, der durch die Gemeinschaftsgärten des Wohngebiets schlich.Bei einer Kontrolle stellten die Ermittler schließlich fest, dass er Einbruchswerkzeug im Gepäck hatte. Daher wurde er in flagranti festgenommen. Nun muss er sich vor der Justiz verantworten.