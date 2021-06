Anzeige und Festnahme für Drogenhändler in Bozen

Die beiden Männer waren gerade aus einem von Süden kommenden Zug gestiegen, als sie den Ordnungshütern ins Netz gingen. Im Rahmen einer Personendurchsuchung stellten die Carabinieri dabei eine beachtliche Menge – rund 250 Dosen – an gelbem Heroin sicher.Die Droge war in kleinen Pillen versteckt, welche vermutlich von den internationalen Drogenkurieren eingenommen werden, um sie so unbemerkt ins Zielland schmuggeln zu können.Die beiden polizeibekannten Männer hatten die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter auf sich gezogen, da sie nicht – wie gewohnt – in Bozen kursierten, sondern die Stadt für einen Ausflug verlassen zu haben schienen. Im Zuge der Kontrollen stellte sich zudem heraus, dass die beiden sich ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in Italien niedergelassen hatten.Die Carabinieri von Brixen haben derweil hingegen 4 Personen, darunter 3 Minderjährige, identifiziert und auf freiem Fuß angezeigt, nachdem diese am späten Abend des 14. Juni ein Paar aus Brixen nahezu ohne Grund angegriffen und dem Mann schwere Verletzungen zugefügt hatten.Aufgrund des schnellen Eingreifens der Ordnungshüter konnte die Dynamik des Vorfalls jedoch bald aufgeklärt werden. Die 4 Angreifer waren der Polizei bereits bekannt.

deb