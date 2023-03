Das Flugzeug lag in einer Schlucht in der Gegend von Pievepelago.Der 61-jährige Pilot Ivano Montanari aus Reggio Emilia, der am 28. Jänner mit dem Kleinflugzeug von Campovolo di Reggio Emilia aus gestartet war, ist tot.Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte lange Zeit vergeblich nach dem Wrack gesucht. Durch den Schneefall in der Region wurden die Sucharbeiten sehr erschwert.Die Bergungsarbeiten haben am Montag bei Tagesanbruch begonnen. Carabinieri, Bergwacht und Feuerwehr sind im Einsatz.