Apokalyptische Zustände im Pustertal

Aufgrund der nicht vorhandenen Stromversorgung kommt es zur Stunde im Pustertal zu massiven Problemen in jeglicher Hinsicht. Wie berichtet konnte die Stromversorgung am späten Mittwochabend provisorisch wiederhergestellt werden, kam allerdings in den frühen Morgenstunden komplett zum Erliegen.





Um 10 Uhr fand deshalb eine Krisensitzung von Gemeindevertretern, darunter auch Bürgermeister von Bruneck, Roland Griesmair, Stadtwerke, Feuerwehren, Weißes Kreuz, Zivilschutz, Carabinieri und Finanzpolizei statt.Die Entscheidung des Bürgermeisters für Bruneck, die Alarmstufe Rot auszurufen, wurde im letzten Moment verworfen, da sich die Stadtwerke zuversichtlich zeigten, die Stromsituation bald unter Kontrolle zu bekommen. Sollte dies nicht gelingen, werde in der nächsten Sitzung um 12 über das weitere Vorgehen entschieden.Wie berichtet arbeiten die Techniker der Stadtwerke, Edyna und Terna fieberhaft an der Wiederherstellung des Stromnetzes. Wie ein Insider gegenüber STOL berichtet, erhalte man vom staatlichen Stromversorger Terna allerdings keinerlei Informationen aus Rom über den Stand der Dinge. Landeshauptmann Arno Kompatscher persönlich habe am Donnerstagmorgen in Rom angerufen.Das Weisse Kreuz erhält Hunderte Anrufe von besorgten Bürgern, die allein zu Hause sind und dort ohne Strom und ohne Heizung ausharren müssen und im schlimmsten Fall auch auf medizinische Hilfe angewiesen sind.Laut Informationen von STOL haben viele Personen Angst und sind der Panik nahe. Es gehe hierbei um Menschen, die zum Beispiel auf Sauerstoffgeräte angewiesen sind, welche nur mit Strom funktionieren. Sie sitzen zu Hause und bekommen kaum Luft. Die Rettungsteams stehen im Dauereinsatz, um sich der Not- und Pflegefälle anzunehmen. Die derzeitige Situation ist also gerade für kranke, alte und alleinstehende Menschen prekär.Das Handynetz ist weitestgehend zum Erliegen gekommen, das Tätigen von Anrufen oder das Verschicken von Nachrichten ist nur sporadisch möglich. Auch das Internet funktioniert nicht.Aufgrund der nicht vorhandenen Stromversorgung haben nicht nur die meisten Unternehmen, sondern auch praktisch alle Geschäfte zu. Die Menschen erledigen vor den neuerlich erwarteten Niederschläge regelrechte Hamsterkäufe Am Mittwoch war der „Spar“in St. Lorenzen eines der wenigen, geöffneten Geschäfte, da es praktisch leergekauft wurde, hat er heute zu. Am Donnerstag hatte laut Informationen von STOL das Geschäft Lidl geöffnet. Dort kam es offenbar zu tumultartigen Szenen. Die Leute sollen sich gegenseitig die Ware aus dem Einkaufswagen gestohlen haben, aus Angst nicht genug zu kriegen.Die Angst vor einem Versorgungsengpässe ist aufgrund der auch am Donnerstagabend erwarteten Niederschläge groß.Aufgrund der kritischen Lage wurde die Polizeipräsenz im Pustertal und gerade in Bruneck verstärkt. Schon in der Nacht wurde die Brunecker Altstadt von den Feuerwehren ausgeleuchtet um Diebstählen , Plünderungen oder anderen Straftaten vorzubeugen.

vs