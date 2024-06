Arbeitskollegen attackieren sich mit Messer – Grund: Streit um Pause

Ins Krankenhaus gebracht – An Kopf und Hand verletzt

Am Samstag wurde die Polizei in eine Bozner Bäckerei gerufen, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht. Ersten Angaben zufolge soll ein 45-jähriger Mann aus Pakistan seinen 30-jährigen Landsmann und Arbeitskollegen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Daraufhin teilte der 30-Jährige offenbar mit einem Paket-Messer aus.Der jüngere Mann soll eine große Verletzung am Kopf und der ältere eine Stichwunde an der Hand davon getragen haben. Beide wurden mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme transportiert und wegen erschwerter vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.Grund für die gewalttätige Auseinandersetzung sei ersten Angaben zufolge die Pause gewesen: Die beiden konnten sich offenbar nicht darüber einig werden, wer von ihnen zuerst die Pause antreten dürfe.