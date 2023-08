Klausen: Hand mit Eisenstange durchbohrt – Arbeitsunfall

Es war gegen 7.30 Uhr, als die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes am heutigen Freitag zu einem Arbeitsunfall in Klausen gerufen wurden. Ein 33-jähriger Einheimischer hat sich bei Arbeiten mit einer Eisenstange den Handballen durchbohrt.Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes kümmerten sich umgehend um die Erstversorgung des verletzten Mannes und brachten den Klausner in das Krankenhaus nach Brixen. Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Klausen, die die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen haben.-------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.