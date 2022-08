Auch heute teils heftige Gewitter möglich – Muren in Antholz und im Gadertal

„Nach den Gewittern ist vor den Gewittern“, schreibt Peterlin. „Auch heute bilden sich in der schwül-heißen Luft wieder einige teils kräftige Gewitter, die Unwettergefahr ist aber nicht mehr so groß wie noch gestern.“In Antholz hat es bereits am Nachmittag die ersten Gewitter gegeben. An der Station in Antholz Obertal wurden 17 Liter pro Quadratmeter gemessen.Es kam auch im Ciamaurbach in der Gemeinde St. Vigil in Enneberg sowie unterhalb vom Biathlon-Zentrum in Antholz zu weiteren Murenabgängen:Der Landesfeuerwehrverband ruft angesichts solcher Bilder auf seiner Facebook-Seite dazu auf, sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen:Auch die Agentur für Bevölkerungsschutz ruft zur Vorsicht auf. Im Fall von neuen starken Niederschlägen wird davon abgeraten, sich in der Nähe von Wasserläufen aufzuhalten.Morgen kann es weitere lokale Gewitter geben, Anfang nächster Woche kehrt wieder überall Ruhe ein, betont Landesmeteorologe Dieter Peterlin.