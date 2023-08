Nach der schrecklichen Tat in Rovereto, bei der Nweke Chukwuka (37) aus Nigeria so brutal auf Iris Setti (60) eingeschlagen haben soll, dass sie ihren Verletzungen erlag, wird nun öffentlich, dass die Schwestern des Täters schon vorab mehrmals gewarnt hatten, dass ihr Bruder jemandem etwas antun könnte: „Er ist ein kranker Mann.“ Indes bleibt Chukwuka hinter Gittern: Das hat der U-Richter am gestrigen Dienstag verfügt.