Auch Juni 20 Prozent nasser als normal – Schnee am Stilfser Joch

Schnee am Stilfser Joch

Am Stilfser Joch hat es mehrere Zentimeter geschneit. - Foto: © Dieter Peterlin/Twitter

Regenschauer auch in den kommenden Tagen

„April, April, der macht, was er will“, heißt eine Redewendung, die auf einen meistens sehr unbeständigen April zurückgeht. Auch in diesem Jahr war er zu nass, im Vergleich zu anderen Monaten war er aber vergleichsweise trocken.Vor allem die Monate Februar, März und Mai seien besonders nass gewesen, twittert Peterlin. „Und auch der Juni ist keine Ausnahme, alleine bis heute hat es schon 20 Prozent mehr geregnet als normalerweise im gesamten Monat“, so der Meteorologe.Im Juni ist es in diesem Jahr in höheren Lagen sogar öfters zu Schneefall gekommen. Erst in der Nacht auf Sonntag hat es am Stilfser Joch mehrere Zentimeter geschneit. Die Passstraße war erst wenige Tage zuvor wieder für den Verkehr geöffnet worden (Mehr dazu im Video).Auch in den kommenden Tagen ist wieder mit Regen zu rechnen – am meisten am Dienstag und am Mittwoch, so Peterlin. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 29 Grad.