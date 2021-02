„Auer testet wieder“ ein voller Erfolg

Die Aurer konnten sich an verschiedenen Wochentagen kostenlos und ohne Vormerkung mit Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus testen lassen.„Unser Ziel war es, allen Aurerinnen und Aurern einen so unkomplizierten Zugang zu den Tests wie möglich anzubieten“, sagt Bürgermeister Martin Feichter. „Und das ist uns gelungen“.Das Angebot sei von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden und könne als Erfolg gewertet werden. An insgesamt 5 Testtagen wurden 1261 Tests durchgeführt, wovon 29 positiv ausgefallen sind (2,3 Prozent).„Ein großes Dankeschön an dieser Stelle allen Gemeindeärzten und den freiwilligen Helfern, ohne sie wäre dies nicht möglich gewesen. Weiters gilt ein großes Vergelt’s Gott all jenen, die weiter zum Gelingen des Dienstes beigetragen haben und allen Bürgern, die mit ihrer Teilnahme mitgeholfen haben, das Infektionsgeschehen einzudämmen“, sagt Feichter.

stol