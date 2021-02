Auf Regen und Schnee folgt wieder die Sonne

Viele Wolken, Regen und Schnee: Wettertechnisch beginnt die neue Woche nicht gerade mit einem Lächeln. Erst im Laufe des Tages kommt es am Montag zu einer leichten Wetterbesserung, die am Dienstag aktuellen Prognosen zufolge anhalten sollte.Bereits am Mittwoch dominieren dann aber wieder die Wolken und auch einige Niederschläge sind möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1200 Metern.In der zweiten Wochenhälfte heißt es aus heutiger Sicht dann aber wieder: Bahn frei für die leuchtenden Sonnenstrahlen. Sowohl der Donnerstag als auch der Freitag verlaufen voraussichtlich freundlich. In vielen Tälern ist der Föhn zu spüren. Auch die Temperaturen gehen wieder zurück.

deb