Aufatmen: In 10 Regionen sinkt die Auslastung der Intensivstationen

Neben Südtirol haben 9 Regionen in Italien sinkende Bettenauslastung zu vermelden: Abruzzen (13 Prozent), Basilikata (6 Prozent), Ligurien (12 Prozent), Lombardei (9 Prozent), Marken (17 Prozent), Piemont (13 Prozent), Apulien (12 Prozent), Toskana (14 Prozent) und Umbrien (7 Prozent).Zuwächse gibt es noch in Molise (plus 5 Prozent, die Intensivauslastung steigt auf 15 Prozent), Kalabrien (plus 3 auf 15) und Friaul-Julisch-Venetien (19 Prozent).Dies geht aus Überwachungsdaten des Gesundheitsministeriums hervor, die am 13. Februar aktualisiert wurden. Stabil ist die Intensivbelegung in Kampanien (9 Prozent), in der Emilia Romagna (14 Prozent), im Latium (19 Prozent), im Trentino (16 Prozent), auf Sardinien (14 Prozent), Sizilien (13 Prozent), in Aosta (12 Prozent) und Venetien (8 Prozent).Die Belegung der Normalstationen durch Covid-Patienten bleibt stabil bei 25 Prozent, aber innerhalb von 24 Stunden ist der Prozentsatz in 8 Regionen und autonomen Provinzen gestiegen: Basilikata (27 Prozent), Kampanien (28 Prozent), Friaul-Julisch Venetien (31 Prozent), Molise (24 Prozent),und Umbrien (30 Prozent).Gesunken ist die Auslastung hingegen in 5 Regionen: Kalabrien (31 Prozent), Ligurien (31 Prozent), Lombardei (18 Prozent), Apulien (25 Prozent), Toskana (22 Prozent). Stabil ist die Belegung der Krankenhäuser in den Abruzzen (36 Prozent), im Latium (30 Prozent), in der Emilia Romagna (23 Prozent), Marken (29 Prozent), Piemont (24 Prozent), Sardinien (26%), Sizilien (34 Prozent), Aostatal (25 Prozent) und Venetien (17 Prozent).

ansa/stol