Aufräumarbeiten im Schlerngebiet: Einsatzkräfte pausenlos im Einsatz

Am schlimmsten getroffen hat es am Donnerstag – wie berichtet – Seis. In kurzer Zeit waren 80 Millimeter Regen gefallen. Wasserläufe und kleinere Bäche, vor allem der Frötschbach, schwollen innerhalb kürzester Zeit bedrohlich an und verließen die Ufer. Dabei wurden mehrere Brücken zerstört, sodass sie unbenutzbar sind und zum Teil neu aufgebaut werden müssen.Laut der Feuerwehr wurden 40 Häuser stark vom Unwetter getroffen, als in die Keller und Garagen Wasser eindrang. Auch der Parkplatz an der Umlaufbahn-Talstation wurde mit braunem Lehmwasser und Gestein überschwemmt. Auch in die Jugendräume ist Wasser eingedrungen.Großes Aufräumen ist in der Handwerkerzone angesagt. Solche Wassermassen, die hüfthoch in die Keller eines Malerbetriebs sowie einer Tischlerei liefen, hatten die Bewohner noch nie gesehen. Ein Lob sprachen die Handwerker den Wehrmännern aus, die angesichts der Schlammmassen und der übergelaufenen Garagen, Hallen und Keller bis Freitagfrüh im Einsatz standen.Bürgermeister Andreas Colli verschaffte sich gestern mit Zivilschutz-Landesrat Arnold Schuler ein Bild vom Unwettergebiet. Für die Behebung der Schäden wurde laut Landespresseamt eine Sofortmaßnahme von 250.000 Euro genehmigt.Die Aufräumarbeiten werden auch am heutigen Samstag fortgeführt.

stol