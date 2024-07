Aufschub bei Hunde-DNA: Was halten Sie davon?

„Wer geht ohne Sanktion zum Test? Mittelfristig fällt das Gesetz“

Die SVP brauchte jede einzelne Stimme, um das Gesetz am Leben zu halten – und machte dafür Zugeständnisse. Auch bei der Hunde-DNA selbst: Die Strafe für 30.000 Hundebesitzer, die ihren Hund nicht zum Test brachten, wird jetzt bis Juli 2025 ausgesetzt.Im Nachtragshaushalt bringt Landesrat Luis Walcher in 10 Tagen aber weitere 6 Monate Aufschub. „Sonst hätte er meine Stimme nicht gekriegt“, so Sepp Noggler. Man bekomme das Problem nicht in den Griff. „Wer geht ohne Sanktion zum Test? Mittelfristig fällt das Gesetz“, so Noggler.