Augenärzte schlagen Alarm: 90 Prozent der Hornhaut-Keime antibiotikaresistent

Die Italienische Gesellschaft für Augenheilkunde (Sito) warnt im Vorfeld des Europäischen Antibiotikatages am 18. November.Antibiotikaresistenz bei Augeninfektionen ist auf dem Vormarsch. Staphylokokken, Streptokokken und Pseudomonas Aeruginosa gehören zu den Superbakterien mit den höchsten Resistenzwerten, die in der Augenheilkunde festgestellt wurden. „Diese Erreger betreffen vor allem Hornhautinfektionen, die die höchste Resistenz gegen Antibiotika aufweisen und in 9 von 10 Fällen nicht auf die Behandlung ansprechen“, erklärt Vincenzo Sarnicola, Mitglied des Sito-Vorstands, gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.Ursächlich sei vor allem der übermäßige Gebrauch von antibiotischen Augentropfen gegen Bindehautentzündung. „Der Selbstgebrauch von Antibiotika ist ein schwerer Fehler“, warnt Scipione Rossi, Direktor der Augenklinik am Krankenhaus San Carlo di Nancy in Rom und Schatzmeister der Siso. Die meisten Bindehautentzündungen seien auf Viren zurückzuführen, und Antibiotika gegen diese unwirksam.Der Klimawandel und die Umweltverschmutzung verschlimmern die Situation: „Wegen des Ozonlochs besteht die Gefahr einer übermäßigen Belastung durch ultraviolette Strahlung“, erklärt Vincenzo Sarnicola. Insbesondere schwächen die längeren Wellen die Augenoberfläche, die den größten Schutz gegen Mikroben darstellt, und machen sie anfälliger für Angriffe durch externe Krankheitserreger.Außerdem mache das im Feinstaub enthaltene Schwefeldioxid den Tränenfilm saurer und damit anfälliger für bakterielle Infektionen, warnen Experten.