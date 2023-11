Aus Hausarrest „ausgebrochen“: Knast

Weil er am vergangenen Samstag nicht im gerichtlich verfügten Hausarrest angetroffen worden war, haben die Carabinieri von Kaltern einen jungen italienischen Staatsbürger nun auf Anordnung des Überwachungsgerichtes ins Gefängnis überstellt.Der Mann soll sich in der Vergangenheit sowohl der Freiheitsberaubung als auch eines Raubüberfalles schuldig gemacht haben. Nun wird er sich auch für den „Ausbruch“, denn als solches wird ein Verstoß gegen den Hausarrest rechtlich gewertet, verantworten müssen.Der junge Mann sitzt derzeit im Gefängnis in der Bozner Dantestraße ein.