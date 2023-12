Aus Südtirol für Südtirol Innovatives Konzept zur Förderung benachteiligter Jugendlicher

Die EOS Sozialgenossenschaft bezweckt die Förderung und soziale Inklusion von benachteiligten Menschen, allen voran von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen, die sozialpädagogisch bzw. sozialtherapeutisch betreut werden müssen. Die Angebote der EOS richten sich an Kinder und Jugendliche bis zum 18., in schwerwiegenden Fällen bis zum 21. Lebensjahr.Viele Jugendliche fallen im Laufe des Erwachsenwerdens in eine Krise, was sich unter anderem durch das In-Frage-Stellen der Sinnhaftigkeit, Unzulänglichkeiten in sozialer Kompetenz sowie Angst- und Versagensängste äußert. Diese und weitere Faktoren können das Fernbleiben von Schule bzw. den Schulabbruch, Arbeitsunwilligkeit oder -verweigerung zur Folge haben, was wiederum das soziale Miteinander erschwert.GESELLSCHAFTLICHE INTEGRATION UND PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG IM FOKUSSeit Beginn des Jahres arbeitet die Organisation an einem Konzept, das Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei helfen soll, sich als Gesamtpersönlichkeit zu entwickeln und in die Gesellschaft, vor allem aber in die Arbeitswelt, zu integrieren. Gezielte Maßnahmen sollen junge Menschen in der Rehabilitation sowie der beruflichen und sozialen (Wieder-)Eingliederung unterstützen, vor allem dann, wenn sie altersbedingt die Angebote der EOS nicht mehr nutzen können.Dabei steht nicht das Schaffen einer neuen Dienstleistung im Vordergrund, sondern die Bestandsaufnahme der fehlenden Dienste und deren Ergänzung bzw. Zusammenführung. Um diesem Anspruch bestmöglich gerecht zu werden, haben sich neben der EOS Sozialgenossenschaft verschiedene Akteure des öffentlichen Sektors an der Konzeptarbeit beteiligt, darunter das Arbeitsvermittlungszentrum Bruneck, das Berufsbildungszentrum Bruneck, die Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung, das Pädagogische Beratungszentrum Bruneck, der Schulverbund Pustertal und der Sozialsprengel Bruneck-Umgebung. Dieses soziale Netzwerk fördert die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen, privaten und Dritten-Sektor-Akteuren und ermöglicht die Entwicklung nachhaltiger Lösungen, welche die gesamte Gemeinschaft positiv beeinflussen.WERTVOLLER BEITRAG ZUR REGIONALENTWICKLUNG - AUS SÜDTIROL FÜR SÜDTIROLIn der Erstellung des Konzeptes wurde die EOS von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt. Die Stiftung wurde im Jahr 1992 gegründet und fördert seitdem verschiedenste Initiativen und Projekte in Südtirol, die ein allgemeines Interesse des Landes widerspiegeln und eine nachhaltige Wirkung hinterlassen.In der Tat leistet das Konzept einen bedeutsamen Beitrag zu den Zielen der Regionalen Entwicklungsstrategie 2021-2027 der Autonomen Provinz Bozen, indem es die soziale Inklusion fördert und gleichzeitig das Schaffen von öffentlich-privaten Partnerschaften unterstützt, um aufkommende soziale Bedürfnisse in der Gemeinschaft in Zukunft besser bewältigen zu können.