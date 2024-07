Serienräuber Max Leitner (66) ist tot

Der aus dem Eisacktal stammende 66-Jährige, der für mehrere bewaffnete Überfälle in Österreich und Italien verantwortlich war, verbrachte seinen Lebensabend in einer Gemeindewohnung in Meran. 5-mal brach er aus dem Gefängnis aus.Leitner durfte das Meraner Gemeindegebiet nicht verlassen und stand aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes unter medizinischer Betreuung.Einsatzkräften und Krankenhauspersonal gegenüber soll er sich in Meran respektlos verhalten haben. Auch soll es zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Wohnung gegeben haben.