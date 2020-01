Ausgesprochen trockener und milder Jänner geht zu Ende

Der Jänner verlief laut Landesmeteorologen viel zu trocken und zu mild: Hoher Luftdruck sorgte den ganzen Monat Jänner über meist für stabile Verhältnisse, erst in den letzten Tagen gab es ein wenig Regen im Tal und ein paar Zentimeter Neuschnee auf den Bergen.





Auch der Jänner war, mal wieder, zu mild. In den vergangenen zwei Jahren gab es in Bozen nur zwei "zu kühle" Monate, sonst lagen die Temperaturen immer über dem Durchschnitt #Klimawandel #FridaysForFuture pic.twitter.com/FkJwI0rTkL — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 31, 2020

Die Temperaturen lagen in ganz Südtirol eineinhalb bis zwei Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt.Die höchste Temperatur wurde mit knapp 15 Grad am 5. Jänner in Bozen gemessen, am kältesten war es am 20. Jänner mit minus 16 Grad in Welsberg, ist den Aufzeichnungen des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung der Agentur für Bevölkerungsschutz zu entnehmen.

lpa