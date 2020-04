Ausnahmesituation im Seniorenwohnheim in Niederdorf

Leider sei diese Situation gerade für die Heimbewohner, aber besonders auch für ihre Angehörigen eine äußerst schmerzliche Erfahrung, da jeglicher Besuch verboten ist. Diese zeigen aber trotz allem großes Verständnis und halten sich telefonisch in Kontakt.Die Mitarbeiter leisten Sonderschichten und springen ein, wo immer es geht. Dank der Unterstützung durch die Bezirksgemeinschaft und der Landesrätin Waltraud Deeg wurden 5 Sozialbetreuerinnen vom Hauspflegedienst abkommandiert und können seit Mittwoch 1. April die Mitarbeiter im Heim für einige Zeit unterstützen.4 weitere qualifizierte Pflegekräfte haben sich aus eigener Initiative gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Eine zusätzliche Hilfe erhielten wir auch vom Weißen Kreuz: täglich werden 2 Freiwillige in unser Heim geschickt, die uns auf verschiedenste Weise unterstützen. Seitens der Dorfbevölkerung schlägt dem Seniorenwohnheim eine Welle der Solidarität entgegen, auch die Gemeindeverwaltung informiert sich regelmäßig nach dem Stand der Dinge und bietet Unterstützung an.Eine große Hilfe erhalten die Mitarbeiter durch den Psychologischen Dienst Bruneck: Dr. Anton Huber begleitet mit einem Stressmanagement die Mitarbeiter durch diese schwere Zeit. Besonders bewegt hat die Pflegekräfte das Plakat, welches von zwei Nachbarskindern am Zaun des Seniorenwohnheimes befestigt wurde.All diese Gesten und Aufmunterungen helfen den Mitarbeitern/innen diese oft übermenschlichen Kräfte zu mobilisieren und ihren schwierigen Dienst in dieser herausfordernden Situation zu meistern. Ihnen allen gebührt unser aufrichtiger Dank und unsere Wertschätzung.Der VerwaltungsratSeniorenwohnheim v. Kurz Stiftungi.A. Ingrid Stabinger Wisthaler

