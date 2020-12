Außergewöhnliche Persönlichkeit – große Leistung

„Ihn kennzeichnete ein nicht nur hohes fachliches Wissen, sondern auch starke Empathie, tiefe Menschlichkeit und uneingeschränkte Verfügbarkeit für Menschen in Krankheit, Not und Leiden“: So beschreibt Prof. Hartmann Hinterhuber den im Juni gestorbenen Primar Friedrich Oberhollenzer.