Außersulden: Radfahrer stürzt im Tunnel – erheblich verletzt

Am Freitagvormittag ist es im Tunnel auf der Hauptstraße in Außersulden in der Gemeinde Stilfs zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 77-jähriger Radfahrer aus den Niederlanden war aus ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich dabei erheblich verletzt.