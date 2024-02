Foto: © Markus Perwanger

Jahrelang war der Aussichtsturm in Kohlern oberhalb von Bozen wegen Sicherheitsmängeln gesperrt. Nun wird er abgebaut, um die Attraktion anschließend wieder aufzubauen. Die Bauarbeiten haben nun begonnen: Mit schwerem Gerät wird der alte Turm derzeit abgetragen.Rund 90.000 Euro kostet der Abbau des Aussichtsturms in Kohlern, rund 500.000 Euro der Neubau. Zunächst sah der Plan vor, den Turm vorerst abbauen und zu einem späteren Zeitpunkt neu zu errichten.Im Spätherbst haben sich diese Pläne aber geändert: „Wir haben beschlossen, dass beides in einem Aufwasch über die Bühne gehen soll“, sagte der damalige Vizebürgermeister Luis Walcher (inzwischen ist Walcher Landesrat) im November zu den „Dolomiten“.