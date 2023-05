Ausstellung der Berufsschule für Kunsthandwerk in St. Ulrich eröffnet

Foto: © Cademia

Die Schüler und Schülerinnen der Berufsschule haben mehrere Monate an ihren Werken gearbeitet. Nun konnten sie diese im Kreis für Kunst und Kultur in St. Ulrich in Gröden ausstellen und sie damit einem breiten Publikum zugänglich machen.Um 11 Uhr wurde die Ausstellung offiziell eröffnet. Viele Kunstinteressierte waren vor Ort, um die Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen der Schüler zu bestaunen.Eröffnet wurde die Ausstellung von Valeria Stuflesser vom Kreis für Kunst und Kultur, die die Schüler und Schülerinnen für ihre Arbeit gelobt hat. Auch die Direktorin der Berufsschule, Maria Teresa Mussner, begrüßte das Publikum und bedankte sich. Sie hob die gute Zusammenarbeit zwischen den Schülern und den Lehrpersonen hervor, da an einigen ausgestellten Arbeiten ganze Schulklassen fächerübergreifend am Werk waren.Die Ausstellung ist noch bis 14. Mai geöffnet. Danach werden dort die 5. Klassen des Kunstgymnasiums „Cademia“ ihre Werke ausstellen.