Auto landet auf Balkon: Spektakulärer Unfall in Glurns endet glimpflich

Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Bergung des Fahrzeugs. - Foto: © FFW Glurns

Es war kurz nach 00.30 Uhr als es in Glurns bei der Kreuzung in Richtung Prad zu dem spektakulären Verkehrsunfall kam: Dabei fuhr ein Auto zunächst wohl über eine Verkehrsinsel, bevor es auf dem Balkon eines Hauses landete.Die Feuerwehren von Glurns, Schluderns und Mals eilten umgehend zur Unfallstelle. Anders als zunächst angenommen, wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die 2 Insassen bereits selbst aus dem Auto befreien können.Warum es zu dem Unfall gekommen war, bleibt bisher unklar.Die 2 Insassen des Fahrzeuges haben sich bei dem Unfall glücklicherweise keine gröberen Verletzungen zugezogen. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur Sicherheit in das Krankenhaus von Schlanders gebracht.Mittels Kranwagen der Freiwilligen Feuerwehr Mals haben die Feuerwehrleute das Auto weggehoben. Anschließend wurde die Straße gereinigt. Gegen 2 Uhr wurde der Einsatz beendet.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.Auch das Weiße Kreuz mit Notarzt und der Abschleppdienst waren im Einsatz.