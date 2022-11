Die Feuerwehrleute räumten anschließend die Unfallstelle. - Foto: © FF Jenesien

Am Sonntag gegen 12 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Jenesier Straße bei Kilometer 10,5 gekommen. Ein Auto war in einer Kurve von der Straße abgekommen. In Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.Die Insassen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Roten Kreuzes erstversorgt.Anschließend kümmerten sich die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Jenesien um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Ebenfalls im Einsatz standen das Rote Kreuz, die Carabinieri und der Straßendienst.