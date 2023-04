Andrea Papi war am Donnerstag leblos in einem Waldstück oberhalb von Caldes im Trentino aufgefunden worden (Hier lesen Sie mehr dazu). Alsbald wurde klar, dass es sich um einen Bärenangriff gehandelt haben könnte. Man wusste jedoch nicht, ob der 26-Jährige zuvor eines natürlichen Todes starb, bevor ihn der Bär angegriffen hat.Doch nun hat die Autopsie laut Ansa bestätigt: Andrea Papi war noch am Leben, als er vom Bär angegriffen wurde. Er wurde also von einem Bär getötet.