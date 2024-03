Baby hat es eilig und kommt auf der Pustertaler Straße zur Welt

Der Weg nach Bruneck war zu weit

Es war kurz nach 10 Uhr, als der Anruf in der Zentrale einging: Das Weiße Kreuz müsse nach Innichen fahren, da bei einer jungen Frau die Wehen im Abstand von wenigen Minuten auftraten.Die Einsatzkräfte machen sich samt Notarzt sofort auf dem Weg, um die junge Frau ins Krankenhaus nach Bruneck zu transportieren. Doch so weit kam es gar nicht: Nur wenige hundert Meter nach dem Start musste der Rettungswagen anhalten, da das Baby nicht mehr warten wollte.Der Notarzt entschied, dass das Baby im Rettungswagen zur Welt kommen sollte – Bruneck war noch zu weit entfernt.Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Mutter und Kind sind wohlauf. Ein Einsatz , den sowohl die Rettungskräfte als auch die junge Mutter nicht so schnell vergessen werden.