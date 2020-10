Baby in kalter Nacht auf Straße ausgesetzt: Von Mann gerettet

Es ist eine traurige Geschichte, die jedoch weitaus schlimmer enden hätte können: Ein einmonatiges Baby wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Seitenstraße in Verona gefunden. Die Schreie hatten einen vorbeifahrenden Radfahrer aufmerksam gemacht.