Bademeister nach Streit um Liege brutal niedergestochen – schwer verletzt

Das ist passiert

Der brutale Vorfall ereignete sich am Sonntag am Badeort Marechiaro bei Neapel. Am Ende eines Streits um eine Sonnenliege wurde ein 42-jähriger Bademeister durch mehrere Messerstiche in den Unterleib lebensgefährlich verletzt. Bei den Angreifern soll es sich um 2 Jugendliche im Alter von 15 Jahren handeln, wie mehrere italienische Tageszeitungen berichten.Andere Badegäste waren anwesend und sahen den brutalen Kampf auf einem Felsen mit an.Der Bademeister wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Fatebenefratelli gebracht, wo er notoperiert wurde. Am Montag war sein Zustand weiterhin ernst, aber stabil.Die Polizei ist auf der Suche nach den beiden Jugendlichen.Ersten Angaben zufolge wollten die 2 Jugendlichen unberechtigterweise eine auf der Klippe aufgestellte Sonnenliege besetzen. Der Bademeister wollte ihnen die Liegen wegnehmen, die Jugendlichen wollten eine davon gewaltsam behalten. Schnell kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung und die 15-jährigen stachen mit einem Messer auf den Bademeister ein. Der Mann wurde zweimal im Unterleib getroffen, dann flüchteten die Jugendlichen.Die Polizisten konnten das Alter der Angreifer dank der Zeugenaussagen der in Marechiaro anwesenden Personen feststellen. Und mit Hilfe dieses Phantombildes versuchen sie nun, die beiden 15-Jährigen aufzufinden und festzunehmen. Die mutmaßlichen Straftaten sind Körperverletzung, versuchter Mord und illegales Führen einer Hiebwaffe.