Video: Bär marschiert durch das Zentrum von Arco

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden, wie die Provinz Trient mitteilt. Der Bär soll auch in Kontakt mit einem Anwohner gekommen sein. Die Forstbeamten schließen derzeit ihre Ermittlungen vor Ort ab.Erst am Samstagabend hat ein Bär in Cavizzana in der Val di Sole im Trentino Häuser aufgesucht und versucht einen Kompost-Container zu plündern, der eigens gegen Bären gesichert war (Hier lesen Sie mehr dazu).