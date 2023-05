Bär plündert Bienenstöcke oberhalb des Marlinger Waalweges

Gut zu sehen: die Zahnabdrücke des Bären. - Foto: © privat

Haarproben zur DNA-Analyse gesichert

„Bienenstöcke muss man nachts umsiedeln, wenn die Bienen ruhen“, erklärt der geschädigte Imker Christian Sibilla. „Das war jetzt schon ein mulmiges Gefühl nachts im Wald zu arbeiten, wissend, dass ein Bär in der Nähe ist.“5 seiner Bienenstöcke hat ein Bär in der Nacht auf Sonntag geplündert. Sie standen im Wald nahe der Straße, die von der Bierbrauerei Forst in Algund in Richtung Josefsberg führt, in Sichtweite des Marlinger Waalweges.Wie groß der finanzielle Schaden ist, weiß er noch nicht genau. Er rechnet mit 1000 oder 2000 Euro. „Die Stöcke sind teilweise zerstört, sie sind im Wald verstreut, die Brut ist erfroren. Ob die Königinnen überlebt haben, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.“Sibilla ist im Hauptberuf Lehrer, Bienen zu züchten ist sein Hobby. „Dieser Fall ist sicherlich nicht der schlimmste, den wir jüngst im Zusammenhang mit Bären erleben mussten…aber man züchtet die Bienen und muss dann mitansehen, wie die Stöcke zerstört werden...“, sagt er.Imkerkollegen, die in der Nähe wohnen, haben den Schaden am Sonntag entdeckt und Sibilla alarmiert. In der Nähe seien bereits Bärenspuren gefunden worden.„Ich habe den Schaden den Förstern gemeldet, sie sind noch gestern, obwohl Sonntag war, für einen Lokalaugenschein gekommen und haben Haarproben gesichert“, sagt Sibilla. Gewissheit könne erst die DNA-Analyse geben, aber man müsse davon ausgehen, dass es ein Bär war. „Man sieht an den Stöcken auch die Abdrücke seiner Zähne. Das haben mir auch die Förster bestätigt.“ Bereits 2021 hatte ein Bär in der Gegend einen Hof heimgesucht und mehrere Ziegen gerissen. Doch Sicherheitsvorkehrungen gegen Meister Petz zu treffen, sei nicht einfach, sagt Sibilla: „Ich habe mich wegen eines Elektrozaunes informiert. Aber der Wald ist dort so steil, das Gelände durchsetzt mit Gebüsch...“ Er denkt nun darüber nach, mit seinen überlebenden Völkern in die Stadt zu ziehen.