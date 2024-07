Bär und Wolf: Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Trotz vieler Bärenangriffe im Trentino keine Angst, im Wald spazieren zu gehen: Das trifft auf weniger als 20 Prozent der rund 7000 STOL-Leser zu, die am gestrigen Dienstag bis 18 Uhr in einer Umfrage abgestimmt haben.Mit 28 Prozent gab fast jeder dritte Leser an, nicht mehr in den Wald zu gehen, weil es zu gefährlich sei. Mehr als die Hälfte der Abstimmenden gehe zwar weiter im Wald spazieren – jedoch mit einem unguten Gefühl.Wie ergeht es Ihnen mit der Rückkehr von Bär und Wolf Schreiben Sie uns eine kurze(mit Name und Wohnort) an [email protected] oder schicken Sie uns via WhatsApp eine Sprachnachricht an 348 316 72 06.Oder melden Sie sich am heutigen Freitag zwischen 12 und 13 Uhr am(0471/92 54 19 oder 0471/92 54 34).