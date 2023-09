Bären-Schütze in den Abruzzen: „Ich erhalte täglich Morddrohungen“

Andrea Leombruni hat auf engstem Raum auf die Bärin geschossen. - Foto: © ANSA / ALEANDRO MARIANI

Präsident des Nationalparks: „Tötung der Bärin ist enormer Schaden“

„Seit 3 Tagen habe ich weder geschlafen noch gegessen. Ich habe kein leben mehr. Andauernd erhalte ich Morddrohungen per Telefon oder Nachricht, sie haben sogar meine 85-jährige Mutter angerufen, meine ganze Familie steht am Pranger“, sagt Andrea Leombruni zur Nachrichtenagentur Ansa.Vor 3 Tagen hat Leombruni tödliche Schüsse auf die Problembärin „Amarena“ abgefeuert: Das Tier war auf sein Grundstück in der Ortschaft San Benedetto dei Marsi in den Abruzzen eingedrungen und hatte ihn dort überrascht: „Ich habe aus Angst geschossen, ich wollte sie nur erschrecken und nicht töten“, berichtete Leombruni bereits am Freitag. Seit diesem Ereignis ist für Leombruni nichts mehr so, wie es vorher war: „Man muss es durchgemacht haben, um zu verstehen, was ich jetzt fühle.“ Dann erzählt der Mann von seiner Begegnung mit der Bärin: Es sei im Hühnerstall passiert: „Ich schlich in den Stall, um zu sehen, wer dort war. Plötzlich stand die Bärin vor mir. Das Gewehr hatte nur einen Schuss. Ich feuerte ohne zu zielen. Ich selbst habe die Carabinieri verständigt.“„Dieses Martyrium, das uns nun angetan wird, ist nicht richtig“, kommentiert die Frau von Leombruni, „Die Staatsanwaltschaft ermittelt: Sie hat das Recht dazu, zu urteilen und wir werden sicherlich bestraft werden – und ich wiederhole – zu Recht, aber warum müssen wir jetzt unter Polizeischutz leben? Warum müssen wir in Angst leben?“In der Zwischenzeit wurden die beiden Jungtiere der Bärin „Amarena“ gesichtet. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den die Carabinieri und die Parkranger führen, um die beiden Jungtiere zu retten.Nach mehreren gescheiterten Versuchen sollen die Jungtiere eingefangen werden, um sie zu pflegen und in den kommenden Monaten wieder in die Freiheit zu entlassen. Die Suche nach ihnen werde jedoch durch zahlreiche Schaulustige in der Gegend gestört, sodass der Bürgermeister von San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani, eine Verfügung erlassen hat, die die Annäherung an die Bären und die an der Suche beteiligten Spezialteams verbietet. Die Aufforderung lautet, „die Spezialisten unter den bestmöglichen Bedingungen arbeiten zu lassen“.„Die Tötung der Bärin ist aus verschiedenen wissenschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Gründen rücksichtslos. Vor allem aber ist sie Ausdruck einer gefährlichen Subkultur, die weiterhin eine gewaltsame Herangehensweise an die bestehenden Probleme im Verhältnis zwischen Mensch und Natur bevorzugt.“ So äußert sich der Präsident des Nationalparks Maiella, Lucio Zazzara, in einer Pressemitteilung.„Die Abruzzen“, erklärt er, „sind in diesem Sinne eine besondere und sehr glückliche Region, denn sie zeichnet sich durch eine Geografie aus, die seit jeher die menschliche Besiedlung und die Entwicklung einer üppigen Natur ermöglicht hat; einer Natur, die nach den Umwälzungen der Geologie, des Klimas und des menschlichen Handelns immer wieder neu entstehen konnte. Eine Erfolgsgeschichte, die im Laufe des letzten Jahrhunderts verteidigt und gefördert wurde und die heute, auch dank der Tätigkeit von Behörden – wie den Parks, den Naturschutzgebieten, dem Engagements von Einzelpersonen und Vereinigungen – eine wichtige Ressource darstellt, die mehr denn je in der Lage ist, den Bewohnern einen Wert zurückzugeben“.„Niemand“, so Zazzara abschließend, „darf seine Unfähigkeit in Koexistenz mit der Natur zu leben, dadurch zum Ausdruck bringen, dass er eine Waffe in die Hand nimmt und seinen Dämonen freien Lauf lässt. Die Tötung der Bärin Amarena ist ein enormer Schaden: Für die biologische Vielfalt, für den Schutz einer bedrohten Tierart und für die Atraktivität der Region.“