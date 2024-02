Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti. - Foto: © ANSA / MOURAD BALTI TOUATI / Z13

Das Tier sei „ohne Betäubung mit schweren und unrechtmäßigen Leiden vor dem Tod erlegt worden“, heißt es in der Klage. M90 war vergangene Woche von Förstern im Trentino erschossen worden. Wie berichtet, hatten sich Abschreckungsmaßnahmen gegen das Problemexemplar als nutzlos erwiesen haben, M90 war mehrmals in bewohnte Gebiete vorgedrungen und hatte zuletzt ein Wandererpaar verfolgt.Mit einer Eröffnung des Verfahrens wolle man für den entnommenen Bären M90 „Gerechtigkeit verschaffen“, so die Europäische Partei für Tierrechte in einer Presseaussendung.