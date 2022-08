Bahnhöfe: 1200 Kontrollen am Feiertagwochenende

Die Staatspolizei hat an den 4 Hauptbahnhöfen der Provinzen Bozen, Trient, Verona und Vicenza am vergangenen Feiertagswochenende intensiv kontrolliert.104 Polizeipatrouillen standen an den Bahnhöfen im Einsatz, 2 kontrollierten in Zügen, 6 Zugkonvois wurden eskortiert. Außerdem waren auch 5 Ermittlerteams in zivil unterwegs, um Taschendiebstähle aufzuklären.Bei den Kontrollen von über 1200 Personen trafen die Ermittler 2 unbegleitete Minderjährige an, sowie 16 ausländische Personen ohne Aufenthaltserlaubnis.Insbesondere wurde eine Person auf dem Bahnhof mit einer Stahlzange erwischt, deren Besitz er nicht rechtfertigen konnte. Da der Mann bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war, wurde er wegen unberechtigten Mitführens von Schlüsseln oder Pickeln angezeigt und das Werkzeug sichergestellt.Außerdem zeigten die Polizisten eine Person an, die gegen eine richterliche Auflage verstoßen hatte, das Gemeindegebiet nicht zu betreten.