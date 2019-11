Bahnpolizei greift 3 Minderjährige ohne Dokumente auf

2 der Minderjährigen – einer stammt aus Somalia, der andere aus Afghanistan – wurden am vergangenen Mittwoch in 2 unterschiedlichen Regionalzügen, der aus Innsbruck kam, erwischt. Sie wurden in einer entsprechenden Einrichtung am Brenner untergebracht.





Nur wenige Tage später entdeckten sie einen 17-jährigen Iraker ohne Papiere, der an Bord eines Eurocity unterwegs war und versuchte, nach Deutschland zu gelangen. Auch er wurde in eine Struktur nach Bozen gebracht.In diesen Fällen, so die Bahnpolizei, braucht es von Seiten der Beamten, für die solche Einsätze auch belastend seien, sehr viel Feingefühl und Menschlichkeit.

