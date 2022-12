Bar „Cristallo“: Betrunkener schlägt auf Kellner ein

Kellner versuchte, den Mann zu beruhigen, dieser schlug auf ihn ein

Immer wieder Vorfälle in der Palermostraße

Es war am Donnerstagabend, als ein sichtlich angetrunkener Mann die Bar „Cristallo“ in der Palermostraße in Bozen betrat und nach alkoholischen Getränken fragte.Da sich der Barist weigerte, ihm Alkohol auszuschenken, fing der Mann an zu randalieren: Er beschädigte mit Fußtritten mehrere Tische, einen Spielautomaten und zerbrach mehrere Tassen und eine Vase.Als der Kellner versuchte, den Mann zu beruhigen und aufzuhalten, schlug dieser auf ihn ein und flüchtete in der Folge vor die Bar, wo er sich unter eine Gruppe von Fußballfans mischte, die gerade den Sieg der marokkanischen Mannschaft über Kanada bei der Fußball-WM feierte.Die Polizeibeamten, die eingriffen, nahmen verschiedene Zeugenaussagen auf und konnten den Mann schnell identifizieren. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde gegen den Täter die sogenannte „Daspo Willy“ verhängt: „Verbot des Zugangs zu städtischen Gebieten (D.Ac.Ur.).In der Palermostraße kam es in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Vorfällen, sodass die Polizeipräsenz in diesem Gebiet verstärkt wurde – auch um dem Drogenhandel Einhalt zu gebieten.