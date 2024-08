Barbian: Vespa-Fahrer nach Sturz in Lebensgefahr

Zustand ernst, Ärzte enthalten sich der Prognose

Der 34-jährige S. M. aus Villnöß, der in Barbian wohnhaft ist, war in der Nacht auf Samstag mit seiner Vespa auf der Brennerstaatsstraße von Klausen Richtung Waidbruck unterwegs, als gegen 3 Uhr kurz nach dem Gasthof „Zum Kalten Keller“ auf Barbianer Gemeindegebiet das Unglück geschah (STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu). Ersten Erhebungen zufolge soll der Mann mit seinem Kleinmotorrad auf die Böschung geraten sein. Daraufhin soll das Fahrzeug durch die Luft geflogen sein und den Lenker auf die Straße geschleudert haben. Dort blieb er mit schwersten Verletzungen liegen.Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Die Rettungskräfte eilten an den Unfallort. Der Notarzt und der Rettungspfleger des Krankenhauses Brixen sowie die Sanitäter des Weißen Kreuzes Klausen versorgten den Verletzten.Er hatte sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen und musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Anschließend wurde er vom Weißen Kreuz ins Bozner Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte um sein Leben kämpften. Am gestrigen Sonntag war sein Zustand nach wie vor ernst, die behandelnden Ärzte enthielten sich der Prognose.Die Carabinieri von Kastelruth nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf, laut ersten Erhebungen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Feuerwehren von Barbian und Waidbruck sicherten die Unfallstelle und leuchteten sie aus.