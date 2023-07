Baumstamm schießt aus Wald und durchschlägt Haus: Mann schwer verletzt

Über diese Wiese raste der Baumstamm auf das Haus zu. - Foto: © FF St. Pankraz

Mitten durch die Stube ging der 34 Meter lange Stamm. - Foto: © FF St. Pankraz

Der Baum raste auf seinem Weg auch über eine Straße. - Foto: © FF St. Pankraz

Von diesem Waldstück brach der abgestorbene Baum los. Die Spuren, die er im Gras hinterlassen hat, sind gut zu sehen. - Foto: © FF St. Pankraz

Wie ein Geschoss ist der 34 Meter lange Baumstamm kurz vor 16.30 Uhr über eine Wiese auf den Rastwies-Hof in Mitterbad in St. Pankraz zugerast, nachdem er im Wald umgebrochen war: Nichts konnte ihn bremsen Er durchschlug die Hauswand und verletzte dort einen Mann.Der war offenbar gerade an der Haustür gewesen. Zeugen, die in der Nähe saßen, hörten nur mehr seine Schreie: Der Stamm mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern hatte den Mann getroffen und schwer verletzt.Der Baum soll wohl aufgrund von Borkenkäferbefall abgestorben und in der Folge nun umgestürzt sein, heißt es von den Einsatzkräften. Die Bilder aus Mitterbad sprechen Bände.Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 flog den Verletzten ins Krankenhaus nach Bozen. Das Weiße Kreuz von Ulten war im Einsatz, ebenso die Freiwillige Feuerwehr St. Pankraz.Die genaue Ursache für den Unfall ist Gegenstand der Erhebungen der Behörden.