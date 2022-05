Baustellenkontrollen intensiviert: Eine Schließung, mehrere Geldstrafen

Zunächst haben die Carabinieri Ritten gemeinsam mit den Mitarbeitern des Arbeitsinspektorats eine Baustelle auf dem Ritten kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Kran auf einer Baustelle Lasten bewegte, die nicht ausreichend gesichert waren.Die Arbeiten müssen daher vorübergehend ausgesetzt werden. Eine Öffnung der Baustelle ist erst wieder möglich, sobald die festgestellten Mängel beseitigt wurden. Außerdem muss ein Bußgeld in Höhe von 3000 Euro bezahlt werden.Die Carabinieri von Neumarkt, ebenfalls mit Arbeitsinspektoren, griffen hingegen auf 2 verschiedenen Baustellen in Neumarkt und Bozen Süd ein. Dabei wurde in beiden Fällen ein ähnlicher Verstoß festgestellt.Arbeiter, die in der Höhe arbeiteten, waren nicht ausreichend vor einem möglichen Sturz vom Gerüst geschützt. Außerdem waren 2 Arbeiter, einer in Bozen und einer in Neumarkt, ohne Schutzhelme unterwegs. In beiden Fällen kassierten Arbeitnehmer und Arbeitgeber wegen Verstößen gegen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz Geldstrafen.In den letzten Monaten wurden die Kontrollen auf den Baustellen in Südtirol wieder intensiviert. Mittlerweile werden sogar wieder mehr Kontrollen durchgeführt als noch vor der Corona-Pandemie. Dadurch soll verhindert werden, dass manche Bauunternehmer glauben, sie könnten bei den Sicherheitsmaßnahmen zur Unfallprävention Geld sparen.Seit März wurden 14 straf- und verwaltungsrechtliche Sanktionen nach Kontrollen auf Baustellen im ganzen Land verhängt.