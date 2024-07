BBC-Promi gesteht: Bilder von Minderjährigen

Ein Foto aus dem Jahr 2020: Damals war Huw Edwards noch ein angesehener Star-Moderator in Großbritannien. - Foto: © APA/afp / CHRIS JACKSON

Laut Anklage soll er insgesamt 37 Bilder von einem erwachsenen Chat-Partner erhalten haben. Insgesamt werden ihm 3 Fälle vorgeworfen. Als „Herstellung unangemessener Bilder“ wird in Großbritannien auch die Speicherung oder das Anklicken von Bildern verstanden.Der langjährige Star-Moderator wurde auf dem Weg zum Gericht von mehreren Polizisten abgeschirmt. Fotografen und Kameraleute drängten sich um die besten Plätze, dabei stürzten einige Reporter. Eine Kamera ging zu Bruch.Edwards war einer der bekanntesten und am bestbezahlten Moderatoren der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt. Er war 20 Jahre lang das Gesicht der wichtigen BBC-Nachrichtensendung um 22 Uhr und moderierte unter anderem beim Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022.Im Juli 2023 waren Vorwürfe bekanntgeworden, dass Edwards von einer anfangs noch nicht volljährigen Person gegen Zahlung hoher Geldbeträge über einen längeren Zeitraum intime Fotos und Videos erhalten haben soll. Daraufhin suspendierte die BBC den Moderator, der den Sender schließlich verließ. In dem Fall gab es keine strafrechtlichen Ermittlungen.Wegen der nun eingeräumten Anschuldigungen nahm die Londoner Metropolitan Police den 62-Jährigen im November 2023 fest und ließ ihn gegen Auflagen wieder frei. Am Montag wurde er angeklagt.