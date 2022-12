Beerdigungen ab Jänner in Meran auch online

Öffentlicher Link möglich

Angehörige entscheiden

„Es kann vorkommen, dass jemand aus Gründen der Entfernung, des Alters, oder einer vorübergehenden Behinderung nicht physisch an den Zeremonien teilnehmen kann, sagt Nerio Zaccaria, Stadtrat von Meran.„Für diese Personen bietet die Stadtverwaltung nun einen Streaming-Service für die Beerdigungszeremonie an, der über Computer, Smartphone oder Tablet verfolgt werden kann.“ Es werde möglich sein, die Beerdigung über einen öffentlichen Link zu verfolgen.Entscheiden sich die Angehörigen jedoch für eine private Beerdigung, so stellt das Bestattungsunternehmen autorisierten Personen direkt einen vertraulichen Link und die entsprechenden Zugangsdaten zur Verfügung.