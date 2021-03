Pandemie in Gröden: „Einige Freiwillige wuchsen über sich hinaus“

Es ist genau ein Jahr her, als in Gröden die Covid-19-Fälle exponentiell zunahmen. Ganz besonders gefordert waren die Sanitäter des Roten und Weißen Kreuzes in Gröden. Der Dienstleiter des Weißen Kreuzes, Hermann Delucca, blickt auf diese schwierige Zeit zurück.