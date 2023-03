Bei Treviso: 2 Mädchen sterben bei Autounfall

Das Unfallauto - Foto: © ANSA / PER GENTILE COCESSIONE DI ANTENN

Ein Bild der Unfallstelle - Foto: © ANSA / PER GENTILE COCESSIONE DI ANTENN

Bei dem Unfall prallte der BMW, in dem die beiden Mädchen und 2 etwa gleichaltrige Burschen saßen, mit großer Wucht gegen eine Platane am Straßenrand.Möglicherweise hatte das Auto einen vor diesem fahrenden VW Polo touchiert. Die Ermittlungen haben ergeben, dass beide Fahrzeuge mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs waren.Ein 19-Jähriger aus Pordenone saß am Steuer des BMW. Aus noch zu klärenden Gründen kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite.Die 19-jährige Eralda Spahllari, die am Beifahrersitz gesessen hatte, und die 17-jährige Barbara Brotto, die auf der Rückbank gewesen war, verloren dabei ihr Leben.Schwer verletzt wurden der 19-Jährige, der in ein Krankenhaus in Treviso gebracht wurde, und ein 18-Jähriger, der in ein Krankenhaus in Mestre gebracht wurde. Die Carabinieri von Conegliano waren vor Ort, um Rettungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchzuführen.