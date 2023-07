Oberösterreich: Mann versteckt Leiche von Ehefrau im Kofferraum

Mann wegen Holocaustleugnung in Untersuchungshaft

Gegen den Mann war ein Verfahren wegen Holocaustleugnung anhängig. Zu seiner Hauptverhandlung im August des Vorjahres war er nicht erschienen, daher wurde nach ihm gesucht, so Walter Eichinger, Sprecher des Landesgerichts Linz.Als ihn die Polizei am Sonntag gegen 22 Uhr in Ansfelden (Oberösterreich) aufhielt, habe er gesagt: Er wisse, dass nach ihm gesucht werde, er habe keinen Führerschein und eine Leiche im Kofferraum, schilderte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Als die Beamten nachsahen, stellte sich heraus, dass das so stimmte.Bei der Frau (38) handelte es sich um seine Ehefrau, die nach Angaben des Festgenommenen an einer unheilbaren Krebserkrankung gelitten habe. Eine Obduktion am Dienstag soll klären, ob das stimmt, laut Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz erscheine es aber glaubwürdig. Nach Angaben des 39-Jährigen war die Frau wenige Stunden vor der Anhaltung verstorben, die Krebserkrankung dürfte nicht behandelt worden sein. Offenbar hatte der bereits mehrfach vorbestrafte Mann vor, seine Frau irgendwo zu beerdigen. Die Kinder wurden bei Angehörigen untergebracht.Der Mann ist mittlerweile in Untersuchungshaft - allerdings nicht wegen des Vorfalls mit der Leiche seiner Frau, sondern wegen Holocaustleugnung (Verbotsgesetz §3h) - er soll die Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust verglichen haben. Die Festnahmeanordnung wurde erlassen, weil er zu seinem Prozess nicht erschienen war. Gegen den Vorbestraften laufen mehrere Verfahren, nun auch eines wegen Störung der Totenruhe, erklärte die Staatsanwältin.Der Mann ist einer der wesentlichen Vertreter der Coronamaßnahmengegner-Szene in Oberösterreich, der auch etliche Demos in dem Zusammenhang angemeldet hatte und auf Social Media sehr aktiv war.