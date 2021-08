Bekannter Girlaner stirbt nach Unfall

Der aus Girlan stammende und in St. Michael/Eppan wohnhafte Martin Bozner war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr beim Überqueren der Eppaner Umfahrungsstraße in der Nähe der St.Antonius-Kapelle am Zebrastreifen von einem Motorrad erfasst und zu Boden gestoßen worden.Martin Bozner erlitt dabei schwere Verletzungen, unter anderem am Kopf und an den Extremitäten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Sanitätsbetriebs und mehrerer Helfer des Weißen Kreuzes Überetsch und Bozen wurde der 82-Jährige in das Bozner Krankenhaus gebracht. Alle Bemühungen waren aber vergebens: Am Donnerstag erlag Martin Bozner seinen Verletzungen.Martin Bozner war im Überetsch und weit darüber hinaus kein Unbekannter: Trotz seiner 82 Jahre war der gebürtige Girlaner sehr rüstig und aktiv. Der ehemalige Versicherungsvertreter bei Raiffeisen war ein Kenner und Liebhaber guten Weins, einer der Vizepräsidenten des traditionsreichen „Vögele“-Stammtischs im Gasthof „Roter Adler“ in Bozen und Mitglied der Südtiroler Weinbruderschaft. Ein Herzensanliegen war Bozner die Girlaner Weinwelt.Auch das Tagblatt „Dolomiten“ schätzte den allein stehenden Überetscher: Als Juror engagierte sich Martin Bozner mit seinem Fachwissen und seinem feinen Gaumen bei der Kür des „Vernatsch des Jahres“.Und auch für einen Spaß war Martin Bozner stets zu haben, vor allem als Stimmungskanone bei der Faschingsrevue des Männergesangvereins Girlan: Das Spatzenpaar Peter Drassl und Martin Bozner hat in Versform die Highlights des Girlaner Geschehens regelmäßig aufs Korn genommen. Sein Partner Peter Drassl ist ebenfalls heuer gestorben, am 19. April. Weiters saß Bozner lange Zeit im Verwaltungsrat der Raiffeisenkasse Überetsch. Wann das Unfallopfer zu Grabe getragen wird, steht noch nicht fest. Es ist davon auszugehen, dass Martin Bozner in Girlan, im Grab seiner beiden Eltern, zur letzten Ruhe gebettet wird.

fm