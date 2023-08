Benzin und Diesel: Preise steigen trotz Schilder mit Durchschnittspreisen

Regierung soll prüfen, wie Verbrauchersteuer automatisch gesenkt werden kann

Nach der jüngsten Erhebung von „Mimit" werden in Italien für einen Liter Benzin an einer Self-Service-Säule auf der Autobahn durchschnittlich 2,014 Euro ausgegeben, der Dieselpreis liegt bei 1,917 Euro, Flüssiggas bei 0,841 Euro und Methan bei 1,528 Euro.Die Schilder mit den Durchschnittspreisen, die jede Tankstelle seit einigen Tagen angeben muss, haben bislang also ihre Wirkung verfehlt.Die Tankstellenbetreiber fordern nun die Regierung auf, zu prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass die Verbrauchssteuer automatisch gesenkt wird, wenn die Preise zu hoch sind.Für alle, die eine längere Reise planen, lohnt es sich, die Preise entlang der Strecke zu vergleichen – zum Beispiel auf dieser Seite.