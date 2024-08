Bergretter am Wochenende im Dauereinsatz

Einsatz am Klettersteig bei Hochfeiler-Hütte

Auch im Pustertal Bergretter im Dauereinsatz

So sind die Sterzinger Bergretter Samstagnacht um kurz vor ein Uhr zu einem Einsatz ausgerückt, nachdem auf dem Pfitscher-Joch-Haus ein 8-jähriger Junge über starke Kopfschmerzen klagte. Der Bub hatte den ganzen Tag über mit Übelkeit zu kämpfen, die sich in den Nachtstunden noch verschlechterte hatte.Daraufhin setzte sein Begleiter einen Notruf ab. Die Bergretter aus Sterzing fuhren zum Pfitscher Joch und brachten ihn unter ständiger Beobachtung ins Krankenhaus Sterzing.Am Sonntagmorgen wurden die Sterzinger Bergretter gegen 8.30 Uhr zu einem weiteren Einsatz gerufen. Kurz oberhalb vom Klettersteig, der von der Hochfeiler-Hütte auf den Weg zum Hochfeiler führt, bekam ein 70-jähriger Urlauber einen epileptischen Anfall. Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 wurde ein Bergretter zum Patienten gebracht.Mit der Unterstützung des Notarztteams wurde der Patient versorgt, im Schwebeflug an Bord des Hubschraubers geholt und ins Krankenhaus nach Sterzing gebracht.Am gestrigen Sonntagabend kurz vor 18 Uhr verletzte sich eine 40-jährige Urlauberin beim Abstieg vom Rosskopf am Knöchel. Ihr Mann setzte sofort einen Notruf ab, woraufhin die Sterzinger Bergretter ausrückten und sie im Einsatzfahrzeug zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Sterzing brachten.Die Bergretter der Stelle Hochpustertal waren am vergangenen Wochenende viel im Einsatz . Etliche Male wurden sie zu Hilfe gerufen, um gestürzte Radfahrer oder Wanderer zu bergen, die daraufhin mit unterschiedlichen Verletzungen in die Krankenhäuser von Innichen und Bruneck eingeliefert wurden.Gestern Vormittag eilten die Einsatzkräfte einem Mann zu Hilfe, der auf der Drei-Zinnen-Hütte plötzlich große gesundheitliche Schwierigkeiten bekam. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber des Aiut Alpin ins Brunecker Spital geflogen.