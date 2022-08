Berlusconi-Anwalt Niccolò Ghedini gestorben

Der 62-jährige Ghedini war lange Zeit wegen Leukämie behandelt worden und hatte sich in den letzten Monaten im Krankenhaus San Raffaele einer Knochenmarktransplantation unterzogen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.„Unser Niccolò hat uns verlassen. Wir halten das nicht für möglich, aber leider ist es so. Unser Schmerz ist groß, unermesslich, wir können es fast nicht glauben: Vor 3 Tagen haben wir noch zusammen gearbeitet. Was können wir über ihn sagen? Ein großer, lieber Freund, ein außergewöhnlicher Fachmann, kultiviert und hochintelligent, von unendlicher Großzügigkeit. Wir werden dich sehr vermissen und wir fragen uns, wie wir ohne dich zurechtkommen werden“, wird FI-Chef Silvio Berlusconi von der Ansa zitiert.